Merate, infortunio nel cantiere dell’ampliamento della caserma dei Vigili del Fuoco

E’ successo questo pomeriggio, lunedì, poco dopo le 14

Soccorso un operaio di 38 anni trasportato al Manzoni di Lecco

MERATE – Infortunio sul lavoro nel cantiere dell’ampliamento della caserma dei Vigili del Fuoco, in via degli Alpini. E’ successo oggi, lunedì 15 settembre, poco dopo le 14. Un operaio di 38 anni, di origini straniere, è stato trasportato all’ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo a seguito di un incidente che si è verificato mentre l’uomo era al lavoro all’interno del cantiere, ripartito da poche settimane, che riguarda il completamento delle opere per l’ampliamento della sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Merate e la creazione di un polo di soccorso che ospiti anche la protezione civile e l’unità di crisi in caso di emergenze.

Ancora frammentarie le informazioni in merito all’infortunio con la ricostruzione di quanto avvenuto affidata agli agenti della Polizia locale del comando d Piazza Eroi, allertati insieme ai carabinieri della Compagnia di Merate. Sul posto si sono portati anche i funzionari di Ats Brianza.

Da quanto emerso l’operaio, rimasto sempre vigile, sarebbe caduto al suolo mentre stava effettuando delle operazioni di rasatura. E’ stato soccorso dai sanitari dell’ambulanza della Croce Bianca di Merate intervenuti insieme all’auto infermieristica di Monza e di Lecco.