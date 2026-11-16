Gremita questa mattina la chiesa parrocchiale di Sartirana per l’ultimo saluto a Riccardo Sacchi, 14 anni

Da un suo impulso è nata l’associazione Talità Kum, il cui obiettivo è stare vicino a chi vive situazioni di disabilità o malattia

MERATE – Un posto vuoto a tavola, un banco libero a scuola e un letto che avrà sempre le coperte in ordine perché non utilizzato. Ma anche una vicenda capace di seminare speranza grazie a una associazione, Talita Kum, nata proprio da questa storia, intrisa di fede. Si è affidato a questi concetti don Gabriele Catelli durante l’omelia del funerale di Riccardo Sacchi, il quattordicenne morto a causa di una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Gremita all’inverosimile la parrocchiale di San Pietro e Paolo a Sartirana per tributare l’ultimo saluto a un ragazzino, studente al primo anno all’istituto tecnico superiore Viganò dopo aver frequentato il Collegio Villoresi, sempre a Merate, strappato troppo presto alla vita, ma capace già a 14 anni di essere di esempio e testimonianza per tutti.

“Tutti noi non vorremmo essere qui oggi: tanti pensieri e sentimenti ci esplodono nella mente e nel cuore, insieme a tante domande, senza risposta” ha esordito don Gabriele, cappellano all’ospedale San Gerardo di Monza, che ha conosciuto Ricky durante i ricoveri ospedalieri. “In questi mesi abbiamo pregato tanto per lui chiedendone la guarigione, e oggi sembra che le nostre invocazioni non siano state esaudite. Quando, dopo questi giorni di amicizia e vicinanza, la famiglia tornerà alla vita ordinaria troverà un posto vuoto a tavola e a letto: non ci sarà più Ricky da accompagnare da nessuna parte e questo è un dato di realtà oggettivo”. In uno scenario di dolore, sconforto e commozione, palpabile anche dall’incrinatura della voce, il sacerdote ha fatto però accenno a dei punti, o puntini, di luce, troppo piccoli per poter illuminare, ma sufficientemente grandi da testimoniare che non tutto è tenebra.

“Il primo è l’amore di mamma Martina, di papà Matteo, del fratellino Gabriele, dei nonni, dei cugini e degli amici. Un amore grandissimo da cui è scaturita l’idea che questa tragedia umana possa essere di aiuto agli altri attraverso la nascita dell’associazione, voluta proprio da Riccardo , per alleggerire le fatiche di chi soffre e vive situazioni simili alla sua. “Ricky ci teneva tanto a questa associazione (Talita Kum) e si è impegnato, fino all’ultimo, per promuoverla”.

Don Gabriele si è però spinto oltre domandandosi se questi puntini, queste luci lontane, possano bastare a riempire il vuoto lasciato da una perdita così immensa: “La mia risposta personale è che no, non ci bastano, soprattutto se questo bene non è costruito su qualcosa di molto più solido, grande e bello come la fede che ho visto in lui e nei suoi familiari. Una fede messa a dura prova da quanto vissuto, ma che, pur provata, è rimasta in piedi. Una fede che non è magia e non è neppure qualcosa che ci anestetizza, ma qualcosa che ci fa vivere in pieno tutto, anche la sofferenza”.

Citando Sant’Agostino e la celebre frase “Se lo comprendi, non è Dio”, il cappellano dell’ospedale di Monza ha ricordato l’immagine delle mani di mamma Martina e papà Matteo strette intorno a Riccardo: “Ho visto quattro mani che si prendevano cura di un ragazzino che ormai non riusciva più a parlare, ma sono sicuro di aver visto un sorriso aprirsi nel suo volto perchè sapeva di essere nelle mani di chi lo amava e che si prendeva cura di lui. Ci ha ricordato che quando siamo nelle mani di chi ci vuole bene, possiamo affidarci: Ricky è ora finalmente nella gioia infinita”.

Al termine della funzione, accompagnata in maniera struggente dai cori e da una cantante solista che insieme a un violino ha intonato “L’Ave Maria”, il prevosto di Merate don Mauro Malighetti ha ringraziato i sacerdoti che hanno concelebrato il funerale, rivolgendo le condoglianze dell’intera comunità meratese alla famiglia Sacchi. Ha preso poi parola una referente dell’associazione Talita Kum, spiegando l’origine del sodalizio, la scelta del nome e l’obiettivo, ovvero essere accanto ai bambini e ai ragazzi che vivono situazioni di malattia o disabilità e alle loro famiglie, ricordando quanto vissuto da Riccardo.