Merate, ladri in Chiesa: rubato il fonte battesimale

Ad accorgersi del furto è stato il sagrestano

L’episodio risale a martedì pomeriggio: sporta denuncia ai carabinieri

MERATE – E’ entrato in chiesa e si è diretto con fare svelto alla cappella laterale, situata sulla sinistra, per rubare il fonte battesimale.

E’ successo martedì pomeriggio, poco dopo le 17, alla chiesa prepositurale di Sant’Ambrogio. Ad accorgersi del furto è stato mercoledì mattina il sagrestano Franco Crippa mentre stava riordinato i foglietti della Messa.

Sorpreso e sbigottito per la mancanza, il sagrestano ha ispezionato la chiesa in lungo e in largo per vedere se, per caso, il fonte battesimale fosse stato spostato da qualche parte.

Una ricerca infruttuosa: la visione delle immagini registrate dalle telecamere ha infatti permesso di scoprire che il fonte era stato prelevato e portato fuori dalla chiesa. Rubato, insomma, probabilmente da qualcuno interessato a rivendere il rame di cui la bacinella, dal diametro di circa un metro per 30 centimetri di altezza, era composta.

Del brutto episodio sono stati tempestivamente informati i carabinieri della Compagnia di Merate, a cui sono state consegnate le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza nella speranza che l’autore del furto venga identificato e sia chiamato a rispondere del fatto.