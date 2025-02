Merate, ladri nei garage di un condominio: rubati bici e carne dai freezer

I ladri sono scappati da una cantina riponendo 10 chili di carne surgelata nelle valigie trovate in giro

I malviventi avrebbero tentato di entrare anche in due negozi ma sarebbero stati messi in fuga dall’allarme

MERATE – Biciclette, attrezzi da bricolage e perfino la carne contenuta in freezer. E’ quanto hanno rubato i ladri che nei giorni scorsi hanno preso di mira le cantine di un condominio situato all’incrocio tra viale Verdi e via Turati.

I malviventi hanno agito nel cuore della notte riuscendo a entrare in diversi locali situati nei sotterranei della palazzina conosciuta con il soprannome di “Triangolo” per la particolare forma architettonica. Da alcuni garage hanno rubato biciclette, anche di valore, mentre in altre cantine hanno svuotato i freezer presenti utilizzando delle valigie trovate in giro, in cui hanno riposto i chili di carne surgelati trovati nelle celle frigorifere.

Non solo. Non paghi dei furti effettuati ai danni dei privati, i soliti ignoti avrebbero provato a entrare anche in due attività commerciali presenti al piano terra dell’edificio venendo messi in fuga dal suono dell’allarme.