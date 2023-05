L’incendio avvenuto in una fabbrica in via IV Novembre

E’ successo nella notte. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco

MERATE – Intervento a mezzanotte per i Vigili del Fuoco che sono intervenuti a Merate, in un’azienda di via IV Novembre per l’incendio di un macchinario.

Sul posto sono intervenute due autopompe e altrettante autobotti dei pompieri dal distaccamento di Merate che hanno operato per spegnere il rogo.