Merate, martedì nel Parco del Curone i funerali di Giulia Pozzebon

La 35enne è morta in seguito a una caduta in montagna

Il padre Luigi, rifugista, per anni è stato gestore della Capanna Alpinisti Monzesi sul Resegone

LA VALLETTA BRIANZA – Verranno celebrati nel prato, in località Bagaggera, nel parco del Curone, alle 16 di martedì 8 agosto i funerali di Giulia Pozzebon. La 35enne originaria di Merate e mamma di due bambine, è morta sabato pomeriggio quando, di rientro da un’escursione con un’amica, è precipitata lungo un dirupo sul versante italiano del Monte Limidario, al confine tra Italia e Svizzera, dove era in vacanza.

Un tragico incidente forse causato dalle avverse condizioni meteo. Nonostante gli immediati interventi di soccorso, purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare.

Giulia Pozzebon era conosciuta nel lecchese, come il padre, Luigi, che per anni ha gestito il rifugio Capanna Alpinisti Monzesi alla pendici del Monte Resegone, ora gestore del rifugio Bertacchi presso il lago d’Emet, in alta Val San Giacomo nel comune di Madesimo.