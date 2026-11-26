85 anni, era referente dell’archivio storico parrocchiale, che aveva contribuito a recuperare e sistemare

I funerali verranno celebrati sabato mattina in chiesa prepositurale

MERATE – Un punto di riferimento per la città, soprattutto per tutto quanto riguardava la storia della comunità parrocchiale di Sant’Ambrogio. E’ grande il cordoglio per la morte di Pinuccia Ravasi, 85 anni compiuti il 30 ottobre, appassionata di storia locale.

Insieme ad Achille Panzeri, con cui ha curato, nel 2023, la pubblicazione anche di uno studio dedicato alla chiesa prepositurale di Sant’Ambrogio, era la referente dell’archivio storico parrocchiale. Grazie al lavoro meticoloso e certosino di ricostruzione e analisi dei documenti, era riuscita a sistemare l’archivio parrocchiale, ricostruendo vicende e storie inedite. Per anni aveva anche curato sul bollettino cartaceo della parrocchia delle rubriche storiche, contribuendo a diffondere, casa per casa, la conoscenza del passato. Tutti lavori svolti in maniera volontaria, appassionata e attenta, per il bene della comunità, convinta dell’importanza di conoscere bene le proprie radici per poter vivere il presente e proiettarsi verso il futuro.

L’anno scorso, in occasione della festa patronale di Sant’Ambrogio, non si era tirata indietro quando si era trattato di organizzare delle visite guidate alla scoperta dei tesori nascosti all’interno della chiesa prepositurale.

Già fissata la data dei funerali che verranno celebrati sabato 28 novembre, alle 11, in chiesa parrocchiale.