Merate, rapina alla tabaccheria in centro: colpito con un pugno il titolare

E’ successo questo pomeriggio, giovedì, in via Sant’Ambrogio

Un uomo è entrato in tabaccheria con il volto travisato ed è poi fuggito rubando l’incasso e dei gratta e vinci dopo una colluttazione con il titolare

MERATE – Rapina in centro città ai danni di una tabaccheria. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, giovedì, in via Sant’Ambrogio a pochi passi dalla chiesa parrocchiale. In base a quanto è stato possibile appurare finora un uomo con il volto travisato sarebbe entrato nel negozio chiedendo, in un italiano piuttosto incerto, dei soldi.

La situazione è presto degenerata in una colluttazione con il titolare che avrebbe rimediato un pugno al volto: il malvivente, rubati l’incasso e alcuni gratta e vinci esposti, è poi fuggito a piedi facendo perdere le sue tracce. Immediatamente è scattato l’allarme con l’invio sul posto, in codice giallo, di un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Cornate.

Dopo le prime cure prestate in loco l’uomo è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Leopoldo Mandic per accertamenti. Oltre ai sanitari sono arrivati in via Sant’Ambrogio anche i carabinieri della Compagnia di Merate per ricostruire l’accaduto. Non è la prima volta, purtroppo, che la stessa tabaccheria viene presa di mira da rapinatori. Era successo il 30 dicembre del 2023, quando un uomo era entrato nel negozio con il volto travisato da un passamontagna minacciando con una pistola il titolare.