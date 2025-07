Merate, rubato perfino il portaciotole per cani fuori da un negozio

L’incredibile furto è stato messo a segno nei giorni scorsi

Il dog bar era stato da poco acquistato dalle titolari

MERATE – Un giorno. Tanto è durato il dog bar posizionato fuori dall’Erboristeria in centro città. Posto fuori dalle vetrine del noto negozio di via Baslini, il mobiletto in legno contenente le ciotole per fare abbeverare i cani a passeggio per la città, messi a dura prova, anche loro, dalle temperature torride di questi giorni, è sparito nel giro di poche ore.

“L’avevo posizionato fuori dalle vetrine giovedì mattina – racconta la co-titolare Simona Vitali -. Alla sera era sparito”. Impossibile dire con certezza quando sia avvenuto il furto che ha lasciato di sasso le titolari. “Mettiamo sempre fuori dal negozio una ciotola con dell’acqua per gli animali. Avendo visto questo simpatico mobiletto, avevamo deciso di acquistarlo per abbellire l’angolo riservato agli amici a quattro zampe”.

Una bella scelta che ha dovuto fare i conti però con la mano, troppo lesta, di qualcuno che ha ben pensato di portarsi a casa il mobiletto. Un gesto che però potrebbe essere stato immortalato da qualche telecamera presente in zona.

Intanto le titolari hanno reso noto l’accaduto con un post pubblicato sui social: “I nostri amici pelosi ringraziano chi ha rubato fuori dalla nostra porta il dog bar che aveva un giorno di vita! Pezzo unico”