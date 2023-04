Merate, scontro auto moto in viale Verdi: soccorsa una donna

L’incidente è avvenuto questa mattina, giovedì, poco dopo le 11

Lo scontro è avvenuto all’intersezione tra viale Verdi e via Rossini

MERATE – Violento scontro auto moto in viale Verdi. E’ successo questa mattina, giovedì, poco dopo le 11 all’altezza dell’intersezione con via Rossini.

Per motivi al vaglio degli agenti della polizia locale intervenuti per i rilievi, una donna in sella a uno scooter è andata a sbattere contro un’auto in marcia lungo viale Verdi. Ad allertare i soccorsi alcuni residenti che hanno contattato il 112: sul posto si sono portate un’automedica e l’ambulanza.

Allertati anche gli agenti della Polizia locale. Dopo le prime cure prestate sul posto, la donna è stata caricata in ambulanza e trasportata all’ospedale per accertamenti.