Merate, scontro tra auto e moto in via Como: ferito un 30enne

L’incidente in serata lungo la strada che da Cernusco conduce verso Merate

La moto sarebbe stata urtata da una Fiat Panda in uscita da una strada laterale. Sul posto i Carabinieri

MERATE – Scontro tra un’auto e una moto nella serata di ieri in via Como, lungo l’asse viario che da Cernusco porta verso Merate. L’incidente si è verificato intorno alle 20.30 e ha coinvolto un motociclista di 30 anni.