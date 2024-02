Merate, si avvicina a un anziano e gli sfila l’anello

L’uomo stava passeggiando a Sartirana quando è stato avvicinato da una donna che è riuscita a sfilargli l’anello dal dito

Il brutto episodio è avvenuto nei giorni scorsi intorno a mezzogiorno

MERATE – E’ stato avvicinato da una donna che, con modi seducenti, ha iniziato a parlargli, accarezzandogli le mani e riuscendo così a sfilare l’anello indossato all’anulare. E’ successo nei giorni scorsi a un anziano, residente in città, che approfittando del bel tempo, era uscito, intorno a mezzogiorno, per fare una passeggiata al lago di Sartirana.

A un certo punto, l’uomo è stato accostato da una signora che ha iniziato a chiacchierare con lui, in maniera sensuale e con molta confidenza, arrivando a prendere le mani in mano così da riuscire, in un secondo, a sfilare l’anello indossato al dito.

L’anziano non ha fatto in tempo ad accorgersi di quanto era successo che la donna era già sparita. L’unica, magra, consolazione è che non si trattava di un anello di valore, essendo un sostituto della fede nuziale.