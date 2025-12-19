Merate, si cerca Raffaele M., 67 anni. Si è allontanato dalla propria abitazione

L’avviso diramato dalla Prefettura di Lecco

Chiunque abbia informazioni è pregato di contattare i Carabinieri di Merate

MERATE – È stato segnalato l’allontanamento dalla propria abitazione, avvenuto nei giorni scorsi a Merate, del signor Raffaele M., di 67 anni. L’uomo è alto circa 170 centimetri, pesa all’incirca 60 chili, ha capelli bianchi e occhi scuri.

Le forze dell’ordine invitano chiunque abbia informazioni utili o ritenga di averlo visto a contattare tempestivamente la Stazione dei Carabinieri di Merate al numero 039/9514035, così da agevolare le operazioni di rintraccio. Ogni segnalazione può rivelarsi preziosa.