Merate, soccorsi mobilitati in un appartamento del centro

E’ successo questa mattina, giovedì, poco dopo le 11
Non lo si vedeva da giorni e non rispondeva alla porta: fortunatamente l’uomo è stato trovato vivo seppur molto frastornato
MERATE – Non lo si vedeva in giro da qualche giorno e non rispondeva neppure alla porta. Così, allarmati, i vicini di casa hanno lanciato l’allarme, mobilitando i soccorritori.
Intervento dell’ambulanza dei volontari del Soccorso di Vimercate e dei Vigili del Fuoco di Merate questa mattina, giovedì, poco dopo le 11 all’interno di un appartamento che si affaccia tra via Padre Pier Paolo Arlati e via Roma.
Dopo aver provato a bussare nuovamente alla porta di ingresso dell’appartamento, i vigili del Fuoco sono riusciti ad entrare nell’abitazione trovando fortunatamente l’uomo, che sembrerebbe sia seguito dai servizi sociali, ancora vivo, seppur un po’ frastornato.