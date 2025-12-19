Merate, tamponamento in viale Verdi: soccorso un 58enne

E’ successo oggi, venerdì, poco prima delle 17

L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia locale

MERATE – Tamponamento in viale Verdi: è successo questo pomeriggio, venerdì, poco prima delle 17. Un incidente dalla dinamica alquanto singolare, che ha richiamato l’attenzione e la curiosità di molte persone.

Ma andiamo con ordine ricostruendo quando accaduto. Un’auto, una Lancia Ypsilon vecchio modello, stava procedendo da via De Gasperi lungo viale Verdi senza la gomma della ruota destra anteriore quando ha tamponato l’auto che procedeva davanti, tentando però dopo di darsi alla fuga probabilmente per non rispondere delle proprie responsabilità.

Una fuga durata però pochissimo tempo: l’automobilista alla guida dell’auto tamponata ha infatti deciso di mettersi alle calcagna della Lancia Ypsilon bloccandola in mezzo alla strada in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale e sono stati allertati anche i Carabinieri.

A loro spetterà il compito di ricostruire con esattezza l’accaduto.