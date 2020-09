Merate, vandalismi nei bagni del liceo Agnesi: “Episodi da condannare”

I due episodi di vandalismo sono avvenuti settimana scorsa

La lettera della preside: “Episodi di grande maleducazione da condannare. Da stigmatizzare anche l’indifferenza degli altri studenti”

MERATE – Vandalismi a scuola. A stigmatizzare quanto accaduto settimana scorsa all’interno del liceo Agnesi di via dei Lodovichi è la stessa dirigente scolastica Sabrina Scola in una lettera inviata alle famiglie.

“Segnalo con rammarico che la scorsa settimana sono stati commessi due episodi di vandalismo all’interno della scuola, nei due bagni riservati ai maschi situati al primo piano” ha messo nero su bianco la preside esprimendo il proprio rammarico per quanto accaduto.

In un caso, alcuni studenti hanno creato un buco sul soffitto del bagno, situato al primo piano, sopra gli uffici delle segreteria, proprio dove sono stati ultimati da poco i lavori di sistemazione da parte dagli operai della Provincia, i famosi interventi di edilizia leggera necessari per adeguare l’edificio alle normative anti Covid.

Nell’altro episodio di vandalismo, alcuni studenti hanno invece causato un allagamento nel bagno collocato nell’ala Badoni.

Episodi che, oltre ad avere creato danni all’interno della scuola, hanno provocato anche il disappunto dei docenti e della dirigente scolastica che ha voluto informare puntualmente le famiglie di quanto accaduto. Una condanna che va innanzitutto a chi ha eseguito materialmente i vandalismi, ma che si estende anche a chi ha mostrato indifferenza a quello che è avvenuto.

“Nel condannare gli episodi di così grande maleducazione, richiamo gli studenti al rispetto della struttura e degli arredi della scuola, e li invito a tenere un comportamento responsabile ed educato – il commento della preside – . Anche l’atteggiamento di indifferenza tenuto dagli studenti a fronte della palese situazione lascia molta amarezza, in quanto gli studenti dovrebbero mostrare maggior senso civico e maggior attenzione nei confronti dei beni comuni”.