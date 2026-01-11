Merate. Villetta presa di mira dai ladri mentre i proprietari sono a messa

Il furto è stato messo a segno nel tardo pomeriggio di ieri, sabato, in via Manara

I ladri sono entrati spaccando il vetro di una portafinestra con un sasso

MERATE – Erano usciti di casa per andare alla messa prefestiva. E al rientro, poco dopo le 18.30 di ieri, sabato 10 gennaio, hanno trovato la villetta a soqquadro. I ladri erano riusciti infatti a entrare nell’abitazione, situata in via Luciano Manara, a pochi passi di distanza dalla chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio, spaccando il vetro di una portafinestra probabilmente con un sasso trovato in giardino.

Una volta dentro in casa, hanno passato al setaccio stanza dopo stanza alla ricerca di contanti e preziosi, rovesciando all’aria cassetti, aprendo mobili e rovistando tra le mensole.

Sbalorditi e amareggiati per l’accaduto, i proprietari non hanno potuto far altro che contattare i carabinieri della Compagnia di Merate che sono subito intervenuti per un sopralluogo.

Restano ancora da quantificare i danni e l’ammontare della refurtiva.