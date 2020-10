Merate. Vittima di un incidente in tangenziale, aveva 29 anni

Sebastiano Randone morto in un incidente in tangenziale a Milano

Stava assistendo un altro automobilista quando è stato investito

MERATE – Sono tanti i messaggi di cordoglio sulla pagina Facebook di Sebastiano Randone, 29enne di Merate, morto in un tragico incidente stradale sulla tangenziale esterna di Milano.

E’ accaduto nella serata di venerdì. Il giovane meratese era sceso dal proprio veicolo dopo un tamponamento per assistere l’altro automobilista coinvolto, quando è stato travolto da un mezzo in transito.

“Vi vorrei ringraziare a tutti per aver condiviso attimi di vita di mio figlio e di esservi stretti nel mio dolore – è il messaggio del padre di Sebastiano rivolto agli amici – In questo momento non so cosa dire. Non ho parole per quello che è successo So per certo che Sebastiano e andato via da eroe. Per aiutare il prossimo a trovato la morte”