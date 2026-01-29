Merate. Zuffa tra studenti fuori dalle medie: arriva l’ambulanza

E’ successo ieri mattina, mercoledì

Un ragazzo di seconda media è stato trasportato al Pronto Soccorso del Mandic per accertamenti

MERATE – Un litigio violento degenerato in una zuffa. È successo ieri, mercoledì, appena fuori dal portone d’ingresso dalle scuole medie Manzoni poco dopo le 7.30. Da quanto è stato possibile finora apprendere, due studenti frequentanti entrambi il secondo anno della scuola secondaria di primo grado avrebbero iniziato a litigare con molta veemenza. Uno scambio di parole e accuse sempre più forte degenerato in pochi istanti.

Dalle parole si sarebbe infatti passati presto alle mani con schiaffi e pugni anche in pieno volto tanto che uno dei due ragazzi sarebbe caduto a terra perdendo i sensi. Immediatamente è stato lanciato l’allarme con l’invio sul posto, in via Manzoni, di un’ambulanza. Il minorenne è stato preso in cura dai sanitari e trasportato all’ospedale San Leopoldo Mandic per accertamenti.

Un episodio, quello di ieri, che arriva a pochi giorni di distanza dalla decisione, assunta dalla dirigenza scolastica, di modificare le modalità di svolgimento dell’intervallo scolastico delimitando appositi spazi per ciascuna classe limitando così la libertà di spostamento degli alunni.

Una decisione che ha fatto discutere e che è stata portata all’attenzione del Consiglio comunale con il question time presentato dal consigliere Alfredo Casaletto. Dal canto suo l’amministrazione comunale, tramite l’assessora Patrizia Riva, aveva promesso un approfondimento sul tema sottolineando come della questione sia stato investito anche il Consiglio di istituto la cui riunione è stata convocata proprio ieri sera.