Camion fermo causa guasto ha creato delle ripercussioni al traffico sul raccordo Valsassina

Il mezzo è stato trainato fino a Ballabio, chiusa temporaneamente un corsia

BALLABIO – Ha inevitabilmente creato delle ripercussioni alla viabilità l’ennesimo guasto ad un mezzo pesante accaduto nel primissimo pomeriggio di oggi sulla nuova Lecco Ballabio, il raccordo per la Valsassina.

Il camion si è fermato per un avaria poco prima dello svincolo per i Piani d’Erna. La Polstrada sul posto ha istituito il senso alternato di marcia per consentire al traffico di defluire.

Per rimuovere però il mezzo dalla carreggiata è stato necessario trainarlo fino a Ballabio. Durante le operazioni è stata chiusa la corsia a scendere mentre in direzione opposta si sono create code tra chi saliva verso la Valsassina.