E’ successo questa mattina, sabato

Gli operatori Anas sono già sul posto

LECCO – Code e rallentamenti in direzione Ballabio lungo la SS 36 dir Lecco – Valsassina questa mattina, sabato, intorno alle 10. A provocare il disagio alla viabilità è un mezzo pesante in avaria in corrispondenza della galleria Passo del Lupo.

Anas fa sapere che il personale è già intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.