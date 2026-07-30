Mezzo pesante in panne tra Lecco e Vercurago: traffico in tilt

Il camion si è arrestato poco prima della rotatoria tra via Giacomo Brodolini e corso Bergamo, causando forti rallentamenti

Gli agenti della Polizia Locale hanno modificato temporaneamente la viabilità facendo transitare i veicoli sulla corsia opposta per superare il mezzo pesante fermo

LECCO – Un mezzo pesante in avaria sta causando pesanti ripercussioni sulla viabilità lungo la direttrice tra Lecco e Vercurago dalle 17 circa di oggi, giovedì. Il camion si è fermato a Chiuso, poco prima di immettersi nella rotatoria all’incrocio tra via Giacomo Brodolini e corso Bergamo, occupando una delle corsie di marcia e rendendo necessario un intervento immediato per gestire la circolazione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno istituito un senso unico alternato. Per consentire il deflusso dei veicoli, il traffico proveniente da Vercurago e diretto verso Lecco viene fatto transitare sulla corsia opposta, mentre quella normalmente destinata a quel senso di marcia è occupata dal mezzo pesante in panne.

La modifica temporanea della viabilità sta inevitabilmente provocando rallentamenti e lunghe code in entrambe le direzioni, con disagi per gli automobilisti che stanno percorrendo l’arteria in queste ore.

La situazione tornerà alla normalità non appena il mezzo pesante potrà essere riparato e riprendere la marcia oppure verrà rimosso dal punto in cui si è arrestato, immediatamente prima dell’accesso alla rotatoria.