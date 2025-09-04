Milano-Cortina 2026: ispezione alla stazione di Lierna, controllati 24 lavoratori, 8 mezzi e 5 società

Verifiche sul rispetto della legalità nella realizzazione delle opere olimpiche

Pochi giorni fa medesimi controlli erano stati effettuati nel cantiere ferroviario di Mandello

LIERNA – Proseguono le attività di monitoraggio sui cantieri connessi ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Questa mattina è stato effettuato un accesso ispettivo presso l’area di lavori della stazione ferroviaria di Lierna, lungo la tratta Milano–Lecco–Sondrio–Tirano, infrastruttura strategica per la mobilità olimpica.

L’iniziativa, disposta dal prefetto di Lecco Paolo Ponta, si inserisce nel programma di vigilanza predisposto per assicurare che le opere olimpiche vengano realizzate nel pieno rispetto della legalità e con particolare attenzione alla trasparenza nella gestione dei cantieri.

L’attività è stata svolta dal Gruppo Interforze Antimafia della provincia di Lecco, con il coordinamento della Struttura di Prevenzione Antimafia del Ministero dell’Interno, diretta dal prefetto Paolo Canaparo. Al gruppo partecipano rappresentanti della Direzione Investigativa Antimafia, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche.

Le verifiche hanno riguardato in particolare la regolarità delle imprese impegnate nei lavori, la corretta tracciabilità dei flussi finanziari e il rispetto delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori. Nel corso dell’accesso sono stati controllati 24 lavoratori, 8 mezzi operativi e 5 società.

“Con l’accesso di oggi a Lierna prosegue un percorso di vigilanza che non si esaurisce con singoli interventi, ma accompagna stabilmente l’avanzamento delle opere olimpiche, a garanzia della loro corretta esecuzione”, ha dichiarato il Prefetto di Lecco.