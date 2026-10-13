Minaccia di lanciarsi sui cavi dell’alta tensione in stazione, poliziotti salvano un giovane

Coraggio, professionalità e spirito di squadra per salvare una vita umana

E’ successo lunedì mattina a Lecco, il giovane è stato portato al pronto soccorso incolume

LECCO – “Ci sono interventi che non si misurano con il numero delle persone identificate, delle denunce o degli arresti. Ci sono momenti nei quali il valore di un poliziotto si manifesta nella sua forma più autentica: quando una persona rischia di morire e qualcuno decide di non voltarsi dall’altra parte”.

A raccontare quanto accaduto ieri a Lecco è Antonio Rinaldi, Segretario Generale Provinciale di Lecco del COISP – Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia (sindacato maggiormente rappresentativo sul piano nazionale), che esprime il più profondo apprezzamento agli operatori della Polizia di Stato della Questura di Lecco protagonisti, nella mattinata del 12 ottobre scorso, di un intervento di straordinaria delicatezza, nel quale coraggio, professionalità, spirito di squadra e umanità si sono uniti per salvare una vita umana.

“Venti minuti sospesi tra il pericolo e la speranza. Erano circa le 6 del mattino quando, a seguito di segnalazioni giunte al Numero Unico di Emergenza 112, gli equipaggi delle Volanti Zara 41 e Volante 1 sono intervenuti presso la stazione ferroviaria di Lecco, in piazza Lega Lombarda. Un giovane si trovava a circa cinque metri d’altezza, arrampicato su un palo semaforico a ridosso dei cavi dell’alta tensione del binario 1, minacciando di lasciarsi cadere. Un cittadino cercava coraggiosamente di trattenerlo, mentre gli operatori si trovavano davanti a una situazione estremamente pericolosa, nella quale ogni movimento poteva compromettere l’esito del soccorso”.

Il Vice Ispettore Francesco Airò Farulla ha raggiunto il giovane di 29 anni per intervenire direttamente e scongiurare che il gesto estremo. In quel frangente, l’Agente Vincenzo Vella ha tempestivamente recuperato una scala, consentendo così al Vice Ispettore di intervenire per impedirne la caduta. Intanto l’Agente Matthias Vazzana si è attivato per richiedere l’interruzione dell’alimentazione elettrica della linea, al fine di garantire condizioni di maggiore sicurezza durante il soccorso. L’Agente Vincenzo Vella, insieme all’Agente Martina Piraino, si è posizionato al di sotto della struttura pronto a intervenire non smettendo mai di rassicurare il giovane.

Con l’arrivo della Volante Zara 40, l’Ispettore Domenico Rocco Libertella, ha deciso di raggiungere a sua volta il giovane utilizzando una scala fornita dal personale tecnico ferroviario. Un intervento che si è rivelato determinante nel fornire ulteriore supporto ai colleghi che, nonostante la resistenza del giovane e le condizioni di elevato rischio, sono riusciti finalmente a riportarlo a terra in sicurezza.

“Non un gesto isolato – ha sottolineato Rinaldi – ma una scelta operativa maturata in una situazione di estrema criticità: mentre alcuni colleghi affrontavano direttamente il pericolo in quota, altri lavoravano per mettere in sicurezza l’area, cercavano di rassicurare il giovane e contribuivano a creare le condizioni per riportarlo a terra. La scala, la collaborazione, il coordinamento e la capacità di agire insieme sono diventati strumenti essenziali di un intervento nel quale la differenza non l’ha fatta soltanto la forza fisica, ma anche la lucidità di ogni singolo operatore. Gli Agenti Giada Cicerone, Martina Piraino e Vincenzo Vella sono stati determinanti in fase di mediazione, cercando di instaurare un dialogo con il giovane per rassicurarlo e conquistare la sua fiducia. Perché, in una situazione simile, non basta riuscire a raggiungere una persona: occorre anche provare a comprendere la sua fragilità e cercare di convincerla a scegliere di vivere. Voglio sottolineare anche il valore di chi, da terra, ha continuato a dialogare con il giovane. Perché non tutto si risolve con la forza fisica. A volte servono pazienza, sensibilità, parole misurate e la capacità di avvicinarsi alla sofferenza di una persona senza giudicarla. I nostri colleghi hanno messo in campo entrambe le dimensioni della professione”.

Dopo circa venti minuti di tensione, sforzi e collaborazione, il giovane è stato riportato a terra e affidato alle cure dei sanitari, attivati insieme ai Vigili del Fuoco. La missione non si è conclusa nemmeno giunti in ospedale perché il giovane ha continuato a manifestare comportamenti autolesivi, allontanandosi dalla struttura e iniziando a colpirsi con un oggetto raccolto da terra. Ancora una volta il Vice Ispettore Francesco Airò Farulla e l’Agente Martina Piraino sono intervenuti, mentre la Volante 1 si è portata sul posto collaborando nella gestione della situazione fino all’affidamento al personale sanitario.

“Da Segretario Generale Provinciale del COISP di Lecco, ma soprattutto da appartenente a una comunità che riconosce il valore di chi ogni giorno indossa una divisa, sento il dovere e l’orgoglio di rivolgere un ringraziamento sincero ai colleghi Domenico Rocco Libertella, Giada Cicerone, Francesco Airò Farulla, Martina Piraino, Matthias Vazzana e Vincenzo Vella. Quello che hanno fatto non è soltanto un intervento riuscito. È la dimostrazione concreta di cosa significhino professionalità, spirito di squadra e senso del dovere quando vengono messi alla prova nelle condizioni più difficili. Esistono la preparazione professionale, l’esperienza, la lucidità e la capacità di prendere decisioni difficili in pochi istanti. A tutti loro dico grazie. Grazie per aver dimostrato che cosa significhi lavorare insieme, sostenersi reciprocamente e mettere le proprie capacità al servizio della collettività. Grazie per aver ricordato, attraverso i fatti, che dietro ogni uniforme c’è una persona, ma anche una promessa di responsabilità verso gli altri. Ci sono medaglie che si portano sulla divisa e gesti che rimangono impressi nella coscienza. Ci sono interventi che finiscono con la fine del servizio e altri che ricordano, per sempre, perché abbiamo scelto di indossare questa uniforme”.

Alla luce della complessità dell’intervento, dei rischi affrontati e della professionalità dimostrata, il COISP di Lecco chiede formalmente all’Amministrazione di valutare il conferimento di un adeguato riconoscimento premiale ai sei operatori coinvolti. “Valorizzare questi colleghi significa riconoscere il merito di chi ha saputo affrontare un’emergenza con coraggio, preparazione e umanità. Significa dare il giusto valore a un lavoro che, troppo spesso, viene raccontato soltanto quando qualcosa va storto, mentre merita di essere conosciuto anche quando produce il risultato più importante: proteggere una vita”.