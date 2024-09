Missaglia. E’ Cesare Doni il 76enne morto mentre cercava funghi in Valtellina

MADESIMO (SO) – Il tragico incidente è avvenuto di ieri, mercoledì 18 settembre, nei boschi sopra Isola, frazione di Madesimo (SO). Cesare Doni, 76 anni di Missaglia, è morto dopo essere precipitato in una zona impervia. L’uomo era uscito in mattinata alla ricerca di funghi, non dando più notizie di sé ormai da alcune ore, intorno alle 15 sono scattate le ricerche.

Il 76enne è stato ritrovato senza vita a circa 2.000 di altezza in una zona impervia. Stando a quanto appreso sarebbe scivolato per una ventina di metri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino e l’elisoccorso da Sondrio, ma non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso. Cesare Doni, marito, padre e nonno, era una persona molto conosciuta a Missaglia per via del suo impegno in parrocchia e all’oratorio.