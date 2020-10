Missaglia: è morto in ospedale l’uomo coinvolto giovedì in un incidente

62 anni, residente a Montevecchia, si è spento oggi, lunedì, in ospedale

L’incidente è stato rilevato dagli agenti della Polizia locale di Missaglia

MISSAGLIA – Non ce l’ha fatta Giorgio Fedele, l’uomo di 62 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto giovedì scorso, intorno alle 16, in via Papa Giovanni XXIII a Missaglia, davanti alla sede degli alpini. Ricoverato in ospedale a Lecco, l’uomo, residente a Montevecchia, è morto oggi, lunedì, a seguito del peggioramento delle condizioni cliniche apparse da subito molto critiche. L’uomo stava percorrendo via Papa Giovanni XXIII al volante di una Fiat punto di colore azzurro in direzione del centro quando ha urtato violentemente contro un furgoncino che procedeva davanti andando poi a sbattere con la parte anteriore dell’utilitaria contro il muro situato dalla parte opposta della carreggiata di marcia. Immediatamente era scattato l’allarme con l’invio sul posto, in codice rosso, di un’ambulanza e dell’auto medica, insieme ai Vigili del Fuoco mentre la Polizia locale di Missaglia ha effettuato i rilievi dell’incidente. Purtroppo l’uomo è morto alcuni giorni dopo il ricovero.