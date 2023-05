Missaglia. Scontro auto moto sulla sp54, centauro elisoccorso in codice rosso

L’incidente avvenuto oggi, martedì, poco dopo mezzogiorno

Motociclista, un 43enne di Missaglia, trasportato in elicottero al San Gerardo di Monza. Automobilista ferito a una gamba

MISSAGLIA – Grave scontro frontale tra un’auto e una moto sulla sp54 a Missaglia, poco dopo mezzogiorno.

Stando alle prime ricostruzioni sulla dinamica, la moto stava scendendo verso Missaglia, mentre l’auto saliva in direzione di Monticello. Prima di colpire il mezzo a due ruote, il veicolo avrebbe sfiorato un’altra vettura in transito sulla carreggiata. In seguito all’urto, la moto ha terminato la carambola nella scarpata ai lati della provinciale. Probabile causa del sinistro un colpo di sonno da parte del conducente dell’auto.

Centauro, un 43enne di Missaglia , trasportato in gravi condizioni in elicottero fino all’ospedale San Gerardo di Monza. Cosciente l’automobilista, anche se ha riportato nello scontro una seria ferita a una gamba.

Sul posto anche Polizia locale di Missaglia e in ausilio i Carabinieri, oltre alla Croce Bianca di Milano. Operatori al lavoro per sgomberare la strada dai mezzi coinvolti e delimitare il luogo dell’incidente.