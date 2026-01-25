Moggio. Cade lungo il Sentiero del Vallone e batte la testa, soccorso un 59enne

Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Gravedona in codice giallo

Impegnati nel pomeriggio una decina di tecnici del Soccorso Alpino stazione Valsassina-Valvarrone e l’elisoccorso di Sondrio

BARZIO – Una decina di tecnici del Soccorso Alpino stazione Valsassina-Valvarrone, insieme all’elisoccorso di Sondrio, sono stati impegnati nel pomeriggio di oggi, domenica 25 gennaio, per un intervento di soccorso sopra l’abitato di Moggio.

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 16, quando un uomo di 59 anni, che faceva parte di un gruppo di escursionisti, è caduto picchiando la testa mentre stava scendendo dai Piani di Artavaggio lungo il sentiero del Vallone.

Nonostante le condizioni meteo complicate a causa della scarsa visibilità, l’elicottero è riuscito a trasportare sul luogo dell’incidente i tecnici del Soccorso Alpino che hanno prestato le prime cure. Il ferito è stato poi recuperato dall’elicottero e trasportato all’ospedale di Gravedona in codice giallo (mediamente critico).