Moggio. Ricerche per due escursionisti, ritrovati sani e salvi

Persi nei boschi di Moggio, in zona Baite di faggio sopra la funivia. Ritrovati a tarda sera dai soccorsi

Disavventura a lieto fine per due ventenni

MOGGIO – Si sono concluse in breve tempo le operazioni di soccorso a due giovani in difficoltà al rientro da un’escursione nei boschi sopra Moggio.

Intorno all’ora di cena di domenica, quando è scattato l’allarme, si sono mobilitati in loro aiuto gli uomini del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco. I due escursionisti, di 24 e 25 anni, sono stati individuati in zona baite di faggio, sopra la funivia, e riportati a valle in sicurezza.