Molteno. Doveva scontare tre anni e mezzo per rapina, 35enne arrestato

Il giovane fermato dai Carabinieri vicino alla SS 36 in atteggiamento sospetto

Condannato per rapina dal Tribunale di Como nel 2020, ora si trova nel carcere di Lecco

MOLTENO – Arrestato un 35enne a Molteno che doveva scontare tre anni e mezzo per rapina. Il fermo eseguito dai Carabinieri di Oggiono in un’area boschiva del territorio dopo un controllo: alle forze dell’ordine l’atteggiamento del giovane, un marocchino di 35 anni, che in quel momento si trovava a bordo di un’autovettura nei pressi della SS36, è apparso sospetto.

I Carabinieri, dopo le opportune verifiche, hanno associato l’identità dell’uomo a quella del rapinatore che nel 2010 aveva messo a segno un colpo ed era stato condannato dalla Procura della Repubblica di Monza, oltre che per questo reato, anche per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale nel 2012. L’ordine di carcerazione emesso nel 2020 dal Tribunale di Como, è stato ora eseguito dai Carabinieri di Oggiono, che hanno condotto il malvivente nel carcere di Lecco per scontare il residuo pena di tre anni e sei mesi.

L’identificazione del 35enne è avvenuta nel corso di un controllo serale effettuato nell’ambito di mirati servizi finalizzati a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.