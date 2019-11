Mondial Udito presenta Phonak, meraviglia multifunzionale

Non è solo uno straordinario apparecchio acustico. È una meraviglia multifunzionale!

MESSAGGIO PROMOZIONALE – Non sorprende che la tecnologia continui ad avanzare e sempre più dispositivi acustici vengono introdotti sul mercato.

Con molti dispositivi simili tra cui scegliere, può essere fonte di confusione decidere quale

sia la soluzione migliore per la propria perdita uditiva. Inoltre molti apparecchi acustici esistenti assolvono bene ad una specifica problematica, senza tenere in considerazione cosa conta di più: offrire un suono chiaro e naturale in qualsiasi situazione d’ascolto.

Con la nuova soluzione acustica, che spicca rispetto agli altri prodotti esistenti, Phonak ha concentrato i suoi sforzi su ciò che realmente conta.

Gli apparecchi acustici Phonak AudéoTM Marvel forniscono automaticamente una qualità del suono eccezionale dal primo momento in cui vengono indossati.

Questa nuova generazione tecnologica Phonak ottimizza la qualità del suono riconoscendo e automaticamente adattandosi a diverse situazioni di ascolto. Consente di sperimentare una migliore comprensione del parlato e minor sforzo di ascolto nel rumore.

Inoltre, la tecnologia di AudéoTM Marvel connette direttamente gli apparecchi acustici

ai dispositivi elettronici abilitati Bluetooth® (cellulari, tablet, iPad…).

E’ la sola ad offrire streaming ottimizzati su entrambe le orecchie, per fare telefonate a mani libere, ascoltare le canzoni preferite, i contenuti multimediali, i programmi TV e molto altro ancora. Inoltre non è più necessario cambiare le batterie: si ricarica come un cellulare ed ogni ricarica dura 24 ore. Combina un’eccellente qualità del suono con la connessione diretta, una potente batteria ricaricabile, l’utilizzo di app dal cellulare e tutto in un’unica soluzione uditiva.

Altri apparecchi acustici possono essere specializzati per migliorare un singolo aspetto della problematica uditiva, ma Phonak AudeoTM Marvel è un meraviglia multifunzionale che consente di rientrare in connessione con i suoni ricchi della vita – tutto il giorno, ogni giorno, in ogni situazione.

Per saperne di più sul nuovo Phonak AudéoTM Marvel www.phonak.it

