Monte Marenzo. Esce di strada e si ribalta, incidente in frazione Levata

Coinvolto un uomo di 43 anni che non sarebbe in gravi condizioni

L’auto è finita nel fosso a lato della carreggiata abbattendo un cartellone pubblicitario

MONTE MARENZO – Incidente lungo la Lecco-Bergamo a Monte Marenzo, in frazione Levata, nel pomeriggio di oggi, giovedì. L’allarme è scattato poco dopo le 17 per un’auto che è finita nel fosso a lato della carreggiata abbattendo un cartellone pubblicitario e ribaltandosi.

Fortunatamente le conseguenze per il guidatore, un uomo di 43 anni, sono state minime. L’uomo è stato soccorso in codice verde (poco critico) e trasportato all’ospedale per accertamenti. Sul posto un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte e i Vigili del Fuoco del comando di Lecco, oltre al carroattrezzi per recuperare l’auto. Spetterà alle forze dell’ordine ricostruire la dinamica.