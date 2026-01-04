Monte Marenzo, segnalati altri due furti in casa. Fra i cittadini paura ed esasperazione

I ladri negli ultimi giorni hanno tentato due colpi, entrambi all’ora di cena

La problematica è particolarmente nota nel Comune della Valle San Martino, con l’Amministrazione che nei mesi scorsi aveva diffuso un vademecum per la prevenzione

MONTE MARENZO – Il buio invernale fin dal tardo pomeriggio e le giornate di festività – in cui spesso si sta più a lungo fuori casa – hanno favorito i malviventi. Due furti in casa segnalati in appena due giorni, il primo – venerdì 2 gennaio – in via della Pace e l’altro ieri in via Donizetti: entrambi intorno all’ora di cena, entrambi sul territorio di Monte Marenzo.

Il paese della Valle San Martino, ormai da mesi, è preso di mira dai ladri: tre tentativi di furto erano stati segnalati durante l’ultima settimana del 2025 e, se si risale alle denunce dei mesi precedenti, c’è anche chi si era svegliato nella notte e si è trovato “faccia a faccia” con il malvivente.

L’Amministrazione comunale aveva diffuso all’inizio della stagione invernale un vademecum di consigli preventivi: chiudere porte e finestre anche per brevi periodi di assenza, lasciare le luci accese, collaborare con i vicini, si legge nell’elenco di consigli, mentre i carabinieri sono impegnati in pattugliamenti serali. Nonostante le attività messe in campo, però, i furti non si fermano e sui social e sui gruppi dei cittadini corrono veloci paura ed esasperazione per la situazione.