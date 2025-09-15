Monte Moregallo, due forristi bloccati: salvati dal Soccorso alpino

Intervenuti nell’operazione di soccorso anche la squadra forra lombarda e l’elisoccorso

VALMADRERA – Serata di lavoro per i tecnici del Soccorso alpino nella zona del Monte Moregallo, tra Valbrona e Oliveto Lario. Intorno alle 20 di questa sera, lunedì, la Stazione del Triangolo Lariano – XIX Delegazione Lariana del CNSAS, insieme con la squadra forra regionale – è stata allertata per un intervento di recupero di due forristi in difficoltà.

I due escursionisti stavano affrontando la discesa integrale del torrente Moregge, partendo da un punto più alto del percorso abituale. Con l’arrivo del buio e le pile frontali ormai scariche, hanno perso autonomia e sicurezza, decidendo di chiedere aiuto.

Sul posto sono intervenuti sei tecnici della squadra forra lombarda e quattro tecnici del Soccorso Alpino della Stazione locale. È stato attivato anche l’elisoccorso di Sondrio di AREU – Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha individuato e recuperato i due sportivi, trasportandoli poi al centro operativo del Bione. L’operazione si è conclusa senza conseguenze per i due giovani intorno alle 22.15.