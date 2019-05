MONTEVECCHIA – E’ stato visto per l’ultima volta ieri, lunedì, a Calolzio. Dopodiché si sono perse le sue tracce. Sono ore di angoscia quelle che sta vivendo la famiglia di Omar Gabr, ragazzo di 17 anni, scomparso da casa da ieri. Il giovane, studente al liceo delle scienze applicate all’istituto superiore Rota a Calolziocorte, è anche conosciuto nel mondo del calcio come talentuoso portiere dell’Acd Brianza. Ieri mattina, Omar è stato visto per l’ultima volta intorno alle 8 a Calolzio. Sarebbe dovuto presentarsi in classe, ma non ha varcato la porta dell’istituto situato vicino al Monastero del Lavello. Preoccupata per le sorti del figlio, la famiglia, residente a Montevecchia nella zona vicina alle scuole, ha diffuso in rete la sua fotografia. Chiunque abbia informazioni o notizie in merito di contattare subito i carabinieri della stazione di Merate al numero 039 9514000.