Monticello. In fiamme un cascinale, nottata di lavoro per i Vigili del Fuoco

MONTICELLO BRIANZA – L’allarme è scattato intorno alle ore 22 di martedì sera a Monticello Brianza. Un violento incendio si è sviluppato all’interno di un cascinale situato in via Paoli. Immediatamente sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un grande dispiegamento di uomini e di mezzi.

Sul posto un’autobotte, un’autopompa e un mezzo boschivo dal distaccamento di Merate; un mezzo boschivo dal comando di Lecco e un’autobotte dal distaccamento di Valmadrera. I mezzi fuoristrada hanno consentito di superare le difficoltà nel raggiungere il luogo dell’intervento con i mezzi pesanti.

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati fino all’alba, con l’intervento che si è concluso intorno alle 4 del mattino. All’interno della struttura in fiamme c’erano conigli e galline che sono stati salvati dai Vigili del Fuoco.