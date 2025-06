Monticello. Scontro frontale tra tre auto sulla Sp51

E’ successo intorno alle 11

Nel sinistro coinvolto anche un mezzo dei Vigili del Fuoco. Strada chiusa per consentire i soccorsi

MONTICELLO BRIANZA – Scontro frontale nella tarda mattinata di oggi, sabato 31 maggio, lungo la Provinciale 51 a Monticello Brianza. Tre i mezzi coinvolti, di cui uno dei Vigili del Fuoco.

L’allarme è scattato in codice rosso poco dopo le 11: l’incidente è avvenuto tra Monticello e Barzanò, la strada risulta attualmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

In posto si sono portate due ambulanze e l’automedica, sei le persone coinvolte. Da chiarire la dinamica del sinistro: in posto i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Sembrerebbe che nessuno dei feriti sia in condizioni gravi. Inevitabili i disagi al traffico con la chiusura della strada.