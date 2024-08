Moregallo e Airuno: cumuli di rifiuti per strada, segnalazione dei lettori

La denuncia di due distinti casi di abbandono di rifiuti avvenuti nelle scorse ore

L’amara constatazione da parte di due lettori: “L’inciviltà non ha limiti”

MANDELLO/AIRUNO – “L’inciviltà non ha limiti”, questa l’amara constatazione da parte di due lettori che hanno segnalato due distinti casi di abbandono di rifiuti avvenuti nelle scorse ore.

Nel primo caso la questione è annosa e riguarda la frequentazione delle spiagge in località Moregallo che, ovviamente, in queste calde giornate di Ferragosto è stata una meta molto battuta dai turisti. Il risultato, come documentato da un lettore questa mattina, sono cumuli di sacchetti della spazzatura abbandonati a bordo strada.

L’altra segnalazione arriva da Airuno dove, in via F.lli Kennedy a pochi metri dal centro di raccolta rifiuti, qualcuno ha abbandonato addirittura un water. Anche in questo caso la sgradita sorpresa è di questa mattina. Non ci sono parole per commentare queste situazioni che, purtroppo, sono all’odine del giorno e nessun comune è esente.