Moregallo, ragazza di 19 anni soccorsa nel lago

Paura intorno alle 15 di oggi, domenica 2 luglio

La giovane, che non sarebbe in pericolo di vita, trasportata all’ospedale

MANDELLO – Soccorsi in azione nel pomeriggio di oggi, domenica 2 luglio, in zona Moregallo (nel territorio comunale di Mandello) per una ragazza di 19 anni in difficoltà.

Fortunatamente le condizioni della giovane si sono rivelate meno gravi di quanto si era pensato in un primo momento tanto che, intorno alle ore 15, erano state allertate in codice rosso (molto critico) un’ambulanza, un’automedica e un mezzo per il soccorso in acqua.

Forse una caduta accidentale lungo le sponde del lago alla base dell’incidente. La ragazza è stata soccorsa in codice giallo (mediamente critico) e trasportata all’ospedale di Lecco.