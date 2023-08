Morta nel lago a Mandello, i funerali della piccola Fatou in Senegal

Lunedì l’autopsia sul corpo della 11enne annegata nel lago

La salma verrà poi riportata in Senegal dalla famiglia. Donazioni per aiutare ad organizzare il viaggio

BULCIAGO – La piccola Fatou Thiao, scomparsa nel lago a Mandello il giorno di Ferragosto, verrà riportata in Senegal, suo paese di origine. La bimba riposerà così vicino alla madre, morta di malattia pochi anni fa. Questa la decisione presa da papà Omar, straziato da una tragedia inspiegabile. Lunedì sul corpo di Fatou verrà effettuata l’autopsia, poi si organizzerà il rimpatrio della salma.

In questi giorni la famiglia Thiao (papà Omar e le due sorelle di Fatou) sono circondate dall’affetto e dal supporto della comunità senegalese della Provincia di Lecco ma anche da quella di Bulciago, paese di residenza, profondamente colpito dal dramma che si è consumato in riva al Lario in quello che sarebbe dovuto essere un giorno di festa. Martedì Fatou si trovava in acqua, a pochi metri da riva, insieme alla sorelle e ad un’amica quando qualcosa è andato storto e le quattro bimbe si sono trovate in difficoltà. Alcuni bagnanti presenti si sono precipitati ad aiutarle, riuscendo a salvarne solo tre. La piccola Fatou, 11 anni, è scomparsa, inghiottita dal lago. Il suo corpo è stato ritrovato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco solo nella tarda mattinata di mercoledì, a una ventina di metri di profondità. L’ennesima vittima del lago di questa estate nera sul lago di Como.

Ora la famiglia Thiao sta organizzando il viaggio in Senegal dove si terranno i funerali della bimba. In supporto sono intervenute l’amministrazione comunale e la parrocchia di Sant’Eufemia di Oggiono con la Caritas: “Abbiamo aperto un conto dove chi lo desidera potrà effettuare un versamento che verrà a sua volta devoluto alla famiglia Thiao – ha fatto sapere il sindaco Luca Cattaneo che nei giorni scorsi ha incontrato il padre di Fatou – ogni cifra è ben accetta e ringraziamo già da subito tutti coloro che vorranno contribuire. Chi desiderasse partecipare con una piccola offerta potrà rivolgersi al Comune dove raccoglieremo anche contanti che consegnerò poi personalmente a Omar”.

Il Comune, come fatto sapere, ha anche dato la disponibilità di un locale alla famiglia per celebrare un momento di raccoglimento che si terrà nei prossimi giorni, quando il corpo di Fatou verrà restituito dopo l’autopsia. “Si tratterà di una cerimonia privata con familiari e amici – ha sottolineato il sindaco – chiedo a tutta la cittadinanza di rispettare il volere della famiglia”.

Per donazioni alla famiglia Thiao:

Conto Caritas Oggiono

Parrocchia S.Eufemia-Oggiono-Caritas

Banca Popolare di Sondrio – Oggiono

IBAN IT94 D056 9651 6100 000 2783 X62

CAUSALE Per famiglia Thiao Omar