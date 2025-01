Morterone dice addio a Santina Invernizzi, per tutti era “la bergamina”

I funerali saranno celebrati oggi, martedì, alle 15 nella chiesa del paese

“Santa Angela “Santina” Invernizzi era una colonna della nostra piccola comunità”

MORTERONE – La piccola comunità di Morterone dice addio a Santina Invernizzi. Classe 1924, nata a Rivolta d’Adda in provincia di Cremona, l’8 dicembre scorso aveva compiuto 100 anni. A Morterone, era soprannominata “la bergamina”. Figlia di Giovanni Santo, bergamino transumante, la sua famiglia contava ben sedici figli.

Santina era nata a Rivolta d’Adda proprio per via dell’occupazione del padre che decise di smettere di fare la transumanza poco dopo, restando poi sempre a Morterone con le sue mucche. Santina frequentò le scuole elementari in paese, ottenendo il diploma di quinta. Dopo il matrimonio nel 1949 prestò servizio alla Colonia Badoni, situata in un fabbricato poco distante dalla chiesa. Rimase vedova nel 1973 quando i figli erano ancora piccoli.

“Ci ha lasciati con grande dolore a 100 anni Santa Angela “Santina” Invernizzi, una colonna della nostra piccola comunità – l’ha salutata con queste parole l’amministrazione del piccolo comune -. Morterone si stringe attorno a tutti i suoi figli e alle rispettive famiglie”.

I funerali saranno celebrati oggi, martedì 31 dicembre, alle ore 15 nella chiesa della Beata Vergine Assunta a Morterone.