Morterone, la strada provinciale resta chiusa

Per riaprire la provinciale il pericolo slavine dovrà abbassarsi sotto il 3 marcato

La strada è agibile per le emergenze

MORTERONE – Resta chiusa la strada provinciale 63 per Morterone, interdetta alla viabilità dal pomeriggio di venerdì 23 febbraio per rischio slavine (leggi qui).

La situazione è valutata giorno per giorno: “In accordo con la Prefettura prendiamo come riferimento il bollettino di Arpa Lombardia – fanno sapere dalla Provincia – sicuramente la strada non verrà riaperta fino a che il pericolo slavine resta sopra il 3 marcato, come allo stato attuale”.

Il bollettino viene diramato giornalmente alle ore 13, per questo motivo la valutazione viene fatta ogni 24 h. Il Comune di Morterone allo stato attuale è ‘isolato’ anche se come precisato dagli uffici al momento la situazione è sotto controllo: “Siamo in stretto contatto con il sindaco anche attraverso il Soccorso Alpino e giornalmente i nostri mezzi, slitta e spazzaneve, passano per tenere pulita la strada, percorribile per le emergenze”.