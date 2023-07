Moto va a fuoco al Giumello, intervengono i pompieri

Due i feriti nell’incendio, a rischio anche il bosco

A domare le fiamme i Vigili del Fuoco, soccorritori ancora in azione

CASARGO – Fiamme rendono rovente la già torrida aria di Casargo: l’incendio di una moto sulla sp67 in località Giumello ha richiesto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica, l’intervento dei Vigili del Fuoco, accorsi sul posto per domare le fiamme.

Due persone stavano viaggiando sul mezzo, uno 52enne: una volta preso coscienza di quanto stava accadendo, si sono lanciate dal veicolo in corsa. Per fortuna non avrebbero riportato gravi conseguenze. Divampate per cause ancora da accertare, le fiamme stavano per coinvolgere anche il bosco, provocando un principio d’incendio.

Per fortuna i pompieri le hanno domate, e hanno accompagnato i due feriti all’ambulanza della Croce Rossa di Premana. L’intervento, nel momento in cui scriviamo, risulta ancora in corso.