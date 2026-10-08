Mucca incinta cade in una voragine a Moggio, salvata dai Vigili del Fuoco

L’animale era incinta all’ottavo mese. Sul posto le squadre SAF e il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco
L’intervento è iniziato attorno alle 13 di ieri, mercoledì, ed è durato circa sei ore, fino al recupero dell’animale
MOGGIO – Una mucca incinta all’ottavo mese è precipitata in una profonda voragine a Moggio, rendendo necessario un intervento dei Vigili del Fuoco particolarmente delicato. Per recuperare l’animale sono entrate in azione le squadre specializzate SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) e il Reparto Volo.
L’intervento è scattato nella giornata di ieri, mercoledì, attorno alle 13, nel territorio comunale di Moggio. I soccorritori hanno lavorato per circa sei ore per raggiungere l’animale e procedere al recupero in condizioni di sicurezza.
La mucca, che si trova all’ottavo mese di gravidanza, è stata imbragata e successivamente sollevata dalla voragine fino a raggiungere una zona sicura.
Una volta completate le operazioni, l’animale è stato riaffidato al proprietario. Sul posto era presente anche il veterinario, che ha preso in carico la mucca per gli accertamenti sanitari del caso.
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