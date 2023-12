Muore investito dal treno a Colico, il giorno del suo 18esimo compleanno

E’ un giovane di Dubino la vittima dell’incidente avvenuto questa mattina alla stazione di Colico

Il ragazzo, classe 2005, oggi avrebbe compiuto 18 anni. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti

COLICO – E’ morto nel giorno del suo diciottesimo compleanno, travolto da un treno in corsa nella stazione di Colico. E’ morto in uno dei giorni che avrebbe dovuto essere tra i più belli e significativi della sua esistenza, e che invece l’ha strappato alla vita, il ragazzo che questa mattina è stato investito lungo la linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano.

Residente a Dubino (provincia di Sondrio), italiano di origini marocchine, classe 2005: è tutto quello che si conosce di lui, di quel giovane che intorno alle 6.30 di oggi, sabato, per cause ancora al vaglio delle Autorità competenti, non c’è più e che neanche l’intervento dei soccorritori, un’ambulanza Lariosoccorso Dongo e un’automedica da Lecco, ha potuto salvare.

Dopo l’incidente, i ritardi sulla tratta si sono accumulati fino a 45 minuti, anche se adesso la circolazione ferroviaria sembra essersi ristabilita.