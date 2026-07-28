Neonata bloccata in auto, soccorsa da Polizia Locale e Vigili del Fuoco

Provvidenziale l’intervento di un ufficiale della Polizia Locale fuori servizio

L’auto si era bloccata con le chiavi all’interno dell’abitacolo, chiusa all’interno anche la bimba di soli 4 giorni

LECCO – E’ stato provvidenziale l’intervento di un ufficiale della Polizia Locale di Lecco fuori servizio che, nel pomeriggio di lunedì, si trovava nei pressi dell’ospedale Manzoni e ha prestato soccorso a un giovane coppia.

La loro auto, infatti, si era appena chiusa/bloccata con le chiavi nell’abitacolo, ma all’interno c’era la figlia di appena 4 giorni. L’ufficiale ha immediatamente contattato (tramite la centrale operativa del Comune di Lecco) i Vigili del Fuoco, che sono prontamente intervenuti.

Si è inoltre prodigata per tranquillizzare i genitori, allarmati per la piccola, e ha richiamato sul posto una pattuglia della Polizia Locale per intervenire eventualmente in via sostitutiva.