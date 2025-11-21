Neve, qualche disagio alla viabilità in Valsassina

Un mezzo pesante bloccato ai Piani di Balisio ha richiesto l’intervento della Polstrada

BALLABIO – La nevicata che ha avvolto il Lecchese ha regalato un paesaggio imbiancato, ma insieme alla suggestione del manto bianco non sono mancati i disagi alla circolazione, soprattutto in Valsassina.

Ai Piani di Balisio un mezzo pesante, diretto in valle e sprovvisto di catene, è tutt’ora bloccato (ore 12:00) in carreggiata, provocando code e incolonnamenti. Sul posto è intervenuta la Polstrada, che sta regolando il traffico con un senso unico alternato fino alla completa risoluzione dell’impasse.

Sempre in mattinata sono stati segnalati altri veicoli in difficoltà su diversi punti della rete viaria, con traffico a tratti bloccato o rallentato anche lungo la vecchia Lecco–Ballabio, poco oltre l’abitato di Ballabio.

Il ripristino della normalità è atteso nelle prossime ore, favorito anche dal lavoro dei mezzi spargisale e degli spazzaneve entrati immediatamente in azione per limitare i disagi e garantire la sicurezza lungo i percorsi più critici.

Una decina anche gli interventi tra il meratese e la Valasassina che hanno visto impegnati i Vigili del Fuoco richiesti a causa della nevicata, principalmente per alberi caduti e piante che hanno intralciato la sede stradale.