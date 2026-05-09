Nibionno, arresto cardiaco in piscina: 52enne soccorso in codice rosso

L’intervento dei sanitari è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sabato 9 maggio
Trasportato in codice rosso a Lecco un 52enne
NIBIONNO – E’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale Manzoni di Lecco l’uomo di 52 anni andato in arresto cardiaco nella tarda mattinata di oggi, sabato 9 maggio, mentre si trovava in piscina.
A lanciare l’allarme sono stati gli istruttori del centro natatorio che hanno visto l’uomo immobile, con la testa in giù, all’interno di una corsia di nuoto.
Immediatamente è stato lanciato l’allarme con l’invio sul posto, in codice rosso, corrispondente alla massima gravità, di un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio e dell’automedica da Lecco.
Il personale della piscina ha iniziato a praticare le manovre di rianimazione in arrivo dei soccorritori che hanno poi portato l’uomo in codice rosso al Manzoni di Lecco.