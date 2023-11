Nibionno. Falso idraulico raggira un’anziana e si fa consegnare oro e contanti

Il malvivente, sui 25/30 anni, avrebbe stordito l’anziana con uno spray per poi svuotare la cassaforte

La Polizia Locale sta indagando sull’accaduto, potrebbero rivelarsi utili le immagini delle telecamere in zona

NIBIONNO – Ha detto di essere un idraulico che doveva controllare alcune tubature all’interno dell’abitazione. L’anziana, 89 anni residente in località Gaggio di Nibionno, ha aperto la porta al sedicente tecnico dell’età approssimativa tra i 25 e i 30 anni.

Una volta all’interno, pare con l’utilizzo di uno spray stordente dall’odore solfureo, avrebbe circuito l’anziana convincendola a farsi consegnare un ingente quantitativo di gioielli in oro e danaro in contante custoditi in una cassaforte.

Quando l’anziana si è riavuta dalla sensazione di stordimento, ha capito subito che il falso idraulico si era dileguato con i propri averi e, ripresasi dallo shock, ha sporto denuncia presso il Comando di Polizia Locale di Nibionno. Gli agenti si stanno occupando delle indagini verificando anche i passaggi di eventuali auto e individui sospetti grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio.