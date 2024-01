Nibionno, incendio di una canna fumaria: intervento dei Vigili del Fuoco

E’ successo ieri sera, lunedì, in via Battisti

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di limitare i danni dell’incendio della canna fumaria

NIBIONNO – Intervento dei Vigili del Fuoco ieri sera, lunedì, intorno alle 20.45 in via Battisti a Nibionno per l’incendio di una canna fumaria di un’abitazione. Sul posto si sono prontamente portati, dal comando provinciale di Lecco, un Aps e l’autoscala.

Il tempestivo intervento del personale ha scongiurato il propagarsi dell’incendio al tetto in legno dell’abitazione.